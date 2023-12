Stiri pe aceeasi tema

Mai mulți primari liberali din județul Arad au semnat o petiție prin care cer autoritaților centrale sa anuleze decizia de a desființa bariera, implicit accesul...

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, susține ca este necesara o rectificare bugerata in luna decembrie. Social-democratul a punctat ca sunt necesari bani pentru investițiile din domeniul transporturilor.

Lucrarile efectuate pe o parte a carosabilului, pe strada Fulgerului din zona Vlaicu, au dat peste cap traficul, iar asta din cauza unui șofer neatent....

Circulația rutiera este complet oprita pe strada Marașești din centrul Aradului, din cauza unui colet suspect. La fața locului s-au deplasat echipaje de la ISU,...

Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad a anunțat ca intervine – la aceasta ora – cu toate autospecialele din dotare pentru stingerea unui incendiu...

„Vreau sa mulțumesc echipei de la ministerul Muncii, doamnei ministru Bucura-Oprescu și colegilor din PNL pentru finalizarea noii Legi a pensiilor. Este o lege care va face dreptate milioanelor de pensionari care așteapta de ani de zile acest lucru. Este o lege care aduce echitate in sistem. Pensii…

Sesizarile curg pe banda rulanta, de ani de zile, de la oamenii din zona. De la locatari și trecatori. Poliția Locala și pompierii au avut...

- Catalin Drula afirma ca pe șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Cluj, ridicat in cursul acestei dimineți de DNA, l-a dat afara chiar el de la carma instituție, dar ca a fost repus in funcție dupa ce liderul USR nu a mai fost ministru al Transporturilor.Drula acuza…