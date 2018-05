Stiri pe aceeasi tema

- Filiala Sectorului 1 a USR a publicat, luni, pe pagina de Facebook, o serie de fotografii cu lucrarile de reabilitare a Podului Constanta din Bucuresti, acuzand autoritatile ca au mascat "problemele structurale cu ipsos". "Podul Constanta, de la NEPASARE la PREMEDITARE. Aceste poze sunt…

- "Podul Constanta, de la nepasare la premeditare. Aceste poze sunt facute astazi. Au mascat problemele structurale cu ipsos! (LE: adeziv de exterior) Specialistii pe care i-am consultat ne confirma ca aceasta lucrare are valoare structurala ZERO. Saptamana trecuta autoritatile responsabile au anuntat…

- Podul Giulești Sarbi e intr-o stare avansata de degradare și ar putea provoca oricand o tragedie. Cererea a fost facuta in cadrul Comitetului pentru Situații de Urgența de catre administratorul podului, CFR Infrastructura.

- Situatia podului, aflat pe Calea Grivitei, a fost amplu dezbatuta in ultimele zile, dupa publicarea unor poze care arata un nivel avansat de degradare al acestuia. "Lucrarile de interventie se vor executa in zona Podului Constanta, administrata de CFR, la km 4+327, in anumite intervale orare…

- Potrivit mai multor fotografii postat pe retelele de socializare, Podul Constanta din Bucuresti se afla in stare de degradare. Primaria Capitalei a precizat ca podul este in administrarea CFR, iar in cadrul unor discutii recente, compania a dat asigurari ca il va reabilita.

- Politistii argeseni incearca sa afle cauza mortii unui barbat de 53 de ani din Pitesti. Cadavrul lui, aflat intr-o stare avansata de putrefactie a fost gasit de o batrana intr-o casa parasita din comuna argeseana Mosoaia. Cel mai probabil, omul a inghitit o substanta toxica, insa Politia ia in calcul…

- Muzeul Peles din Sinaia, vizitat anual de jumatate de milion de turisti, cei mai multi straini, se afla intr-o avansata stare de degradare. Terasele exterioare, atat cea principala cat si cele din partea de Nord, sunt cele mai afectate, astfel ca in prezent administratorii muzeului au intervenit cu…

- Conacul boierului Ștefan Gonat ridicat in secolul 19 in satul Zberoaia, raionul Nisporeni, se afla intr-o stare de degradare si are nevoie urgent de reparatii."Este un ansamblu din patru cladiri. Este conacul, in spatele conacului este foisorul cucoanei.