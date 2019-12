Stiri pe aceeasi tema

- ONU a avertizat luni ca principalele gaze cu efect de sera care determina incalzirea globala au atins noi recorduri in anul 2018, nefiind observat ''niciun semn de incetinire'', scrie agerpres.ro. ''Nu exista niciun semn de incetinire, si cu atat mai putin de diminuare, a concentratiei de gaze cu…

- Municipiul Campia Turzii in calitate de titular, anunța publicul interesat asupra declanșarii etapei de incadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, in vederea obținerii avizului de mediu pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul a aprobat ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind implementarea proiectului "Interconectarea rețelelor de energie electrica dintre Moldova si Romania, faza I", in valoare de 39,94

- S.C. EDICHIM S.R.L., anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru ” Construire spalatorie auto – confectie Post-ul ANUNȚ solicitare de emitere a acordului de mediu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Viorica Dancila incepe luni o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Agenda primei zile a vizitei cuprinde o serie de intalniri cu autoritati locale, cu membri ai conducerii Bancii Mondiale, dar si participarea la ceremonia de semnare a Acordului de imprumut destinat…

- Premierul Viorica Dancila își începe luni vizita în SUA, pe agenda zilei figurând întâlniri cu primarul orașului Jersey, dar și cu reprezentanți ai Bancii Mondiale și ai Comitetului american al evreilor. Ultima vizita a lui Dancila în SUA a generat un veritabil…

- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PLOIESTI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul RETEA DE APA IN PLAJA,propus a fi amplasat in COM. BUCOV,…

- CONSILIUL LOCAL BUTIMANU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul MODERNIZARE STRAZI DE Post-ul CONSILIUL LOCAL BUTIMANU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul MODERNIZARE STRAZI DE…