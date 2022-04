Primăria Timișoara se asociază cu cele din Ghiroda și Dumbrăvița pentru un proiect important Timișoara se mandrește cu prima linie de transport cu troleibuze din Romania, pusa in funcțiune incepand cu data de 15 noiembrie 1942. In momentul de fața avem șapte linii in oraș și doua metropolitane, la Ghiroda și Dumbravița. Cei 114 kilometri de traseu sunt deserviți zilnic de 36 de troleibuze Skoda, cumparate de RATT in […] Articolul Primaria Timișoara se asociaza cu cele din Ghiroda și Dumbravița pentru un proiect important a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

