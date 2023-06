Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al municipiului Aiud a aprobat documentația tehnico-economica faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Zone de socializare in Municipiul Aiud – proiect integrat pentru imbunatațirea calitații vieții”. Proiectul este structurat pe trei amplasamente distincte: Parcul Municipal Aiud,…

- Consilierii județeni au aprobat, luni, in cadrul unei ședințe extraordinare de plen, contractarea unui imprumut din trezorerie, in valoare de peste șapte milioane de lei. Surpriza este ca banii nu vor fi folosiți pentru ridicarea maternitații de la Spitalul Județean, așa cum se dorea inițial, ci pentru…

- Consiliul de Administratie al societatii Omnia Europe SRL a convocat la adresa din Turcia, Adana Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi Yunus Emre Caddesi No. 8 Saricam, Adana, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, la data de 24 aprilie 2023.Adunarea generala s a desfasurat in prezenta actionarilor…

- Cat va costa transformarea cladirii Cinema ”Columna” din Alba Iulia in centru multifuncțional de cartier Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, in ședința de marți, 30 mai, datele investiției de transformare a cladirii Cinema ”Columna” in centru multifuncțional de cartier. Lucrarile vor fi…

- Consilierii mureșeni au aprobat in ședința de ieri, in regim de urgența, documentațiile și indicatorii tehnico – economici pentru 6 proiecte de investiție. Primul dintre acestea vizeaza renovarea energetica a cladirii administrative a Muzeului Județean Mureș, la un cost total de 8,8 milioane de lei…

- Simona Bucura-Oprescu: Mecanism de imprumuturi din Trezorerie pentru UAT-uri pentru cofinanțarea proiectelor europene! Unitațile administrativ-teritoriale pot solicita in cursul acestui an imprumuturi in condiții favorabile de la Trezoreria Statului, anunța deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu,…

- In cadrul ședinței ordinare, sin 23 martie 2023, aleșii Cugirului au aprobat o noua rectificare bugetara pe anul 2023. Aceștia au fost de acord cu rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din subordinea Consiliului Local Cugir, cu modificarea programului…

- La inceputul lunii martie, bancherul austriac Alexander Picker a fost aprobat de Banca Naționala a Moldovei in funcția de președinte al Moldindconbank. Noul președinte al Moldindconbank este un expert in planificarea, implementarea și menținerea proceselor de afaceri in domeniile Corporate și Trezorerie,…