Primăria Timișoara caută director pentru Direcția de Asistență Socială Primaria Timișoara a anunțat ca organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a funcției publice de conducere vacante de Director general la Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. „Cautam colegi profesioniști, pasionați și motivați care doresc sa contribuie la reformarea serviciilor sociale prestate de catre municipalitate, creșterea calitații vieții pentru persoanele aflate […] Articolul Primaria Timișoara cauta director pentru Direcția de Asistența Sociala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

