Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi supus unei interventii chirurgicale pentru a i se plasa un stimulator cardiac, a anuntat biroul sau intr-un comunicat duminica dimineata, la doar cateva zile dupa ce iesirea din spital in urma unei probleme de sanatate, scrie AFP, citat de Agerpres."Prim-ministrul…

- Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a acestor Planuri Urbanistice Zonale pana pe 04.07.2023 Primaria Constanta a scos anul trecut la licitatie contractul pentru servicii de proiectare in vederea elaborarii si intocmirii documentatiei de urbanism plan…

- Primaria Generala a Capitalei (PMB) a pus in dezbatere publica noul Plan Urbanistic General (PUG), care prevede organizarea administrativa a Bucureștiului in 61 de cartiere și ia in calcul conectarea rutiera și de transport public cu un port și un nou aeroport in zona de sud, potrivit Buletin de București.Majoritatea…

- Avocatul care ar fi refuzat sa se supuna cerințelor legale ale organelor de drept, iar apoi a fost reținut de catre colaboratorii de poliție și CNA și escortat la Procuratura, pentru a-i fi inaintata invinurea, respinge acuzațiile care i se aduc. „La 12.06.2023 nu a fost nicio baricadare, ci am fost…

- Daca nu ai suferit nicio intervenție chirurgicala, sa visezi despre anestezic și anestezie poate fi o surpriza neplacuta, dar nu e cazul sa iți fie teama. Aceste vise apar ca sa-ți spuna lucruri pe care le ignori.Ce semnificație are anestezicul / anestezia in visSa visezi ca anesteziat, anestezic sau…

- In toamna anului trecut, Primaria Municipiului Constanta a organizat trei dezbateri publice pe teme de urbanism Cele 3 documentatii de urbanism au fost initiate de municipalitate si afecteaza teritorii generoase din oras Unul dintre aceste Planuri Urbanistice Zonale vizeaza cartierul Compozitori Potrivit…

- Suveranul Pontif ajunge din nou in grija medicilor, urmand sa fie supus unei operații. S-au aflat primele detalii despre procedura la care va fi supus Papa Francisc. Mai exact, Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi supus unei interventii chirurgicale la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul…

- Un camion plin cu metal uzat s-a rasturnat pe acostament, in raionul Rezina. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in apropierea localitații Țareuca. Potrivit poliției, șoferul, un locuitor al orașului Florești in varsta de 48 de ani, nu a ținut cont de situația rutiera astfel ca, intr-o curba…