Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu afectiuni cronice de pe raza municipiului Bucuresti. "Ca urmare a limitarii, in prezent, a accesului la serviciile medicale acordate in unitatile sanitare si pentru a-i proteja pe seniorii nostri in aceasta perioada, Primaria…

- Gabriela Firea a postat un mesaj pe Facebook in care spune ca Primaria Capitalei sprijina persoanele cu afecțiuni cronice prin acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu."Ca urmare a limitarii, in prezent, a accesului la serviciile medicale acordate in unitațile sanitare și pentru a-i…

- Astazi, 16.03.2020 ora 15.00, situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 551 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 149 de persoane se afla in carantina, iar 9 persoane confirmate cu coronavirus sunt internate la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase și Pneumoftiziologie „Victor…

- La nivelul judetului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 360 de persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica, informeaza conducerea DSP Vrancea. Aceste persoane vor fi monitorizare zilnic de catre…

- Pentru a veni in sprijinul locuitorilor Sectorului 1 care sunt auto-izolati la domiciliu, Primaria Sectorului 1 a infiintat doua linii telefonice de urgenta: 0734.45.45.43 si 0742.924.924 la care persoanele pot suna pentru a se inregistra sau pentru a primi sprijin. Prin structurile de specialitate…

- Persoanele izolate la domiciliu, din cauza coronavirusului, iși vor primi la timp banii. Directorul general al Postei Romane a anuntat sambata, la Antena 3, ce se va intampla cu livrarea pensiilor catre persoanele care sunt izolate la domiciliu.

- Situația epidemiologica a județului Dolj se imbunatateste. Astazi 13 persoane au iesit din izolarea la domiciuliu, deoarece sunt clinis sanatoase si nu prezinta simptome specifice coronavirusului. Astfel situatia din Dolj este urmatoarea: 370 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, iar 10 persoane…

- In replica, ministrul de Interne Marcel Vela avertizeaza ca afirmațiile prefectului sunt in contradicție cu regulile sanitare impuse de autoritați. Oficialul precizeaza ca cei izolați la domiciliu nu pot parasi locuința, ci vor primi ajutor de la rude, ori din partea autoritaților locale sau județene,…