Primăria Seini: centrul multifuncțional este în curs de finalizare! Unul dintre proiectele importante derulate la Seini, se apropie cu pasi repezi de final. „Impreuna cu constructorul și colegii de specialitate din cadrul primariei, am efectuat o vizita de progres la Centrul Multifuncțional din Seini, situat pe strada 22 Decembrie. Se testeaza echipamentele electrice, electrocasnice și IT, se lucreaza la amenajarea incaperilor interioare și montarea mobilierului, s.a. Scopul proiectului este de a oferi, in special grupurilor vulnerabile, servicii sociale de asistenta comunitara de calitate si posibilitati diverse educative, de recreere si socializare, de petrecere… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

