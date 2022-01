„Decizia a fost luata intrucat urmarirea si executarea silita a acestora necesita cheltuieli care depasesc cuantumul datoriilor. In cazul de fata vorbim despre un total de 1.281,10 lei pentru persoane fizice si de 228, 92 lei pentru cele juridice. Proiectul de hotarare privind aprobarea anularii creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate in sold la data de 31.12.2021, a fost votat astazi, 6 ianuarie, in cadrul sedintei Consiliului Local Sector 6”, mai arata sursa citata.