Stiri pe aceeasi tema

- Compania Strabag SRL a castigat contractul pentru executia drumului de legatura intre Centura Oradea si A3 Biharia, cu o oferta in valoare de 545,9 milioane de lei fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Vineri, 18.06.2021, au fost transmise adresele…

- Primaria Sectorului 5 a anuntat pe SICAP o licitatie pentru proiectarea si executia a trei parcari supraterane in Soseaua Alexandriei, Calea Rahovei si strada Barca, cu o valoare totala estimata de 92.879.507 lei. Achizitia este impartita in doua loturi. Primul vizeaza servicii de proiectare si construirea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii vor reveni la toamna la școala, in condiții normale. Noul an școlar ar trebui sa inceapa pe 13 septembrie. Sorin Cimpeanu este optimist ca elevii vor reveni la școala in condiții normale avand in vedere ca rata de infectare este mica, de sub 0,2 la…

- Primaria Constanta organizeaza achizitie publica pentru serviciul de dirigentie de santier pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea gradinitei cu program prelungit Mugurel Valoarea estimata a contractului este de 72.000 lei fara TVA Durata contractului este de 18 luni, cu posibilitatea de prelungire…

- Ziua Sfanta a Paștelui, prilejuita de Invierea Domnului nostru Iisus Hristos, ne ofera deosebita placere de a adresa colaboratorilor și clienților sanatate, bucurii și pace in suflet, alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat! Catalin Gherzan, manager Lexford Castel- Școala și Gradinița Articolul…

- Rata somajului a fost de 5% anul trecut, in crestere de la 3,9% in anul precedent, iar nivelul cel mai ridicat de 8,2% a fost consemnat in randul tinerilor intre 15 și 24 de ani, potrivit datelor INS. Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 0,6 puncte procentuale (5,3% la barbati…

- Papa Francisc a condus vineri seara procesiunea „Drumul Crucii” pe esplanada bazilicii Sfantul Petru, insa pentru al doilea an consecutiv devotiunea a avut loc fara public, din cauza restrictiilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19, insa cu participarea unor copii italieni. Vinerea Mare marcheaza…

- Masurile restrictive impuse de catre autoritați sunt utile pana la un punct. Catalin Gherzan, managerul Lexford Castel – Școala și Gradinița are argumente solide in privința prezenței copiilor in unitațile de invațamant. „Avem un nou virus… Covid 19. Avem și un virus vechi… virusul gripal. Cel gripal…