- Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, si fosta sa sotie, Adina, au acoperit cauțiunea de 1 milion de euro, impusa de procurorii DNA. Cei doi ar fi depus o parte din bani in numerar și ar fi oferit pentru diferența garantii imobiliare. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, garantiile…

- Cele 48.000 de tablete pentru uzul elevilor din Sectorul 1 cumparate fara licitatie de primarul Dan Tudorache au costat peste 92 de milioane de lei. Contractul a fost facut public abia dupa instalarea in Primaria Sector 1 a lui Clotilde Armand, ex-edilul secretizandu-l. Potrivit contractului de furnizare…

- Dezvaluirile facute de Clotilde Armand, dupa prima zi de lucru ca primar al Sectorului 1 București, sunt considerate doar un spectacol de PR de fostul edil. Vineri,Clotilde Armand susținea ca a descoperit o „ gaura” de 700 de milioane de lei in bugetul Primariei Sector 1 , a prezentat imagini cu un…

- Primaria Sectorului 1 are 835 de litigii si „o gaura in bugetul local” de aproximativ 700 de milioane de lei, spune Clotilde Armand, noul primar al Sectorului 1. Ea a gasit in biroul de primar preluat de la predecesorul ei, Daniel Tudorache, un distrugator de hartii și un baston de polițist.

- Clotilde Armand, noul edil al Primariei Sector 1, susține ca a descoperit o „gaura” de 700 de milioane de lei in bugetul instituției pe care o conduce. In plus, a prezentat imagini cu un tocator de hartii din biroul fostului primar, Daniel Tudorache, și o tonfa – un baston special de autoaparare, pe…

- Clotilde Armand a fost investita in funcția de primar al Sectorului 1 din București dupa o luna de la alegerile locale din 27 septembrie.La depunerea juramantului, in cadrul Primariei Sector 1 din Capitala, Clotilde Armand a spus: "Subsemnata Clotilde Marie Brigitte Armand, primar al Sectorului 1 al…

- Clotilde Armand, candidatul USR -Plus care a câștigat alegerile pentru Primaria Sector 1, vine cu noi informații legate de imaginile aparute în care mai multe persoane sunt observate în sala Biroului electoral de Sector 1 (BES1) unde sunt depozitați sacii cu voturi.„Persoana…

- Biroul Electoral Central a respins, miercuri, solicitarile PSD de renumarare a voturilor din Sectorul 1, potrivit unor surse din BEC. Solicitarea a fost depusa de candidatul PSD, Daniel Tudorache. Potrivit rezultatelor parțiale, Primaria Sector 1 a fost caștigata de candidatul USR-PLUS, Clotilde Armand,…