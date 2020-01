Primăria orașului Călărași mizează pe ajutorul diasporei în soluționarea unor probleme din localitate Primaria orașului Calarași mizeaza pe ajutorul diasporei in soluționarea unor probleme din localitate. Un prim pas a fost facut, cand autoritațile au organizat o masa rotunda cu genericul ”Calarași - Diaspora acasa reușește DAR 1+3”. La eveniment au participat reprezentanți ai diasporei, reprezentanți ai adminstrației publice locale, dar și locuitori ai orașului Calarași. Pentru inceput, Lilia Rața, specialist in atragerea investițiilor la primaria orașului Calarași, a facut o incursiune in ceea ce inseamna Programul ”Diaspora Acasa Reușește DAR 1+3”. De subliniat ca acest program a fost inițiat… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

