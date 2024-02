Primăria Mogoș cumpără un tractor cu încărcător frontal, vidanjă și sărăriță. Cât va costa și la ce urmează să fie folosit Primaria Mogoș cumpara un tractor cu incarcator frontal, vidanja și sararița. Cat va costa și la ce urmeaza sa fie folosit Primaria Mogoș cumpara un tractor cu incarcator frontal, vidanja și sararița, ce urmeaza sa fie folosit pentru intervenția in cazul unor situații de urgența și efectuarea unor lucrari in comuna. Primaria Mogoș a lansat pe 5 februarie, in SEAP, o licitație pentru achiziția unui utilaj pentru situații de urgența. Valoarea totala este estimata la 302.092,93 […] Citește Primaria Mogoș cumpara un tractor cu incarcator frontal, vidanja și sararița. Cat va costa și la ce urmeaza… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Mogoș achiziționeaza un tractor și echipamente pentru situații de urgența. Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Mogoș achiziționeaza un tractor și echipamente pentru situații de urgența. Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”UNIREA” al județului Alba și-a prezentat, intr-o ședința festiva, activitațile desfașurate in anul 2023. Inspectorul șef – colonel Ovidiu COSTEA, a prezentat bilanțul pe anul 2023 in prezența domnului locotenent – colonel Adrian Mirel RISTEA, locțiitor șef…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca doar 20 de antibiotice vor putea fi eliberate in farmacii in regim de urgența. Instituția a venit, joi, cu lamuriri suplimentare cu privire la tipurile de tratament antibiotic care vor putea fi achiziționate fara rețeta. Din cele 82 antibiotice menționate in anexa ordinului…

- Foștii șefi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, locotenent-colonelul Tiberiu Elisei Dumitru și colonelul Mihai Dragan au elaborat sau au moștenit o schema bine pusa la punct prin care foloase materiale de ei sau de subalterni erau mascate prin sponsorizari din partea unor mari…

- Primaria comunei Somova, judetul Tulcea, a atribuit, prin procedura simplificata, un contract firmei IPSO. Contractul are ca obiect de achizitie furnizarea unui tractor in cadrul proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Somova cu tractor". Valoarea achizitiei este…

- O cabana de lemn dintr-un sat de langa Blaj a ars, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu cauzat de jar sau de scantei de la un semineu.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a intervenit in satul Glogovet, comuna Valea Lunga, pentru…

- Primaria Roșia Montana cumpara un cilindru compactor pentru intreținerea drumurilor din comuna. Cat va costa utilajul Primaria Roșia Montana cumpara un cilindru compactor pentru intreținerea drumurilor din comuna. Investiția se ridica la peste 530.000 de lei, fara TVA. Primaria Roșia Montana a lansat…

- Primaria comunei Crisan, judetul Tulcea, face doua achizitii in cadrul proiectului "Achizitionare utilaj, ambarcatiune si generator pentru situatii de urgenta in comuna Crisan, judetul Tulcea". Autoritatea contractanta a incheiat contractele cu Euronautica International si SC Topzone SRL. Despre contractul…