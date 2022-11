Primăria Miroslava concesionează aproape 100 de terenuri la redevențe de câteva sute de euro/an Primaria Miroslava va organiza, la inceputul lunii decembrie, o licitație pentru concesionarea a 78 de suprafețe de teren persoanelor interesate sa-și construiasca o casa. In medie, un teren are circa 500 mp, dar exista și parcele cu o suprafața mai mare (lista lor poate fi consultata mai jos). Redevența minima este cuprinsa intre 2,97 și 3,96 lei/mp/an, in funcție de amplasarea terenului. Calendarul licitației prevede 6 decembrie ca data limita pentru depunerea solicitarilor de clarificari, iar 13 decembrie termenul la care pot fi depuse oferte. Ulterior, pe 14 decembrie (ora 10.00) va avea loc… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

