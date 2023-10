Primaria Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, actiune de donare de sange in localitate

Primaria Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, vine cu indemnul Impreuna putem salva vieti. Doneaza sange, fii eroul cuiva Primaria Mihail Kogalniceanu impreuna cu Centrul de Transfuzii Sanguine Constanta organizeaza actiunea de donare de sange la Mihail Kogalniceanu in data de 17 octombrie 2023, incepand cu ora 8.30 la Centrul pentru Tineret George Leolea Camin Cultural situat in str. Tudor Vladimirescu, nr. 49 ."Sunt foarte multi oameni aflati in situatii dificile, care lupta pentru via ...