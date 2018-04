Stiri pe aceeasi tema

- Autorul celor trei incendii din Capitala de sambata seara, in urma carora au fost avariate opt masini, inca nu a fost prins de politisti. Pana acum, mai multe persoane au fost audiate, dar s-a dovedit ca nu aveau legatura cu incendiul. Oamenii legii il cauta si au dat publicitatii mai multe fotografii…

- Incalzirea vremii a permis municipalitatii sa reia lucrarile pe santierele din oras. Primele interventii au inceput zilele trecute pe bulevardul Primaverii, str. Smardan si, de ieri, inclusiv pe bd. Chimiei. Dupa Sarbatorile Pascale, firmele contractate de Primarie vor intra pe strazi precum I. C. Constantineanu,…

- Astazi, in jurul pranzului, un barbat de 21 ani, a condus un autoturism pe str. Soveja, din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Mamaia catre bulevardul A. Lapusneanu si ajungand la marcajul pietonal de la intersectia cu str. Primaverii a surprins si accidentat usor un minor de 10 ani care s a angajat…

- Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat in aceasta dupa-amiaza pe strada Teilor, acolo unde un barbat a fost gasit mort in plina strada. Din primele informații, tanarul avea 28 de ani și locuia in blocul din zona respectiva. Martorii susțin ca acesta ar fi fost adus cu o mașina și abandonat. Inspector…

- Oaman Claudia Iurescu (PMP) a initiat o hotarare de Consiliu Local prin care administratia locala infiintarea unui centru de apel telefonic gratuit in subordinea Serviciul Public Asistenta Sociala din cadrul Primariei, la care sa sune atat victimele agresiunilor cat si persoane din anturajul acestora…

- O mamica și baiețelul ei de 4 ani au fost accidentați, miercuri seara, de un autoturism. Cei doi, in calitate de pietoni, se aflau pe o trecere de pe strada Campului in momentul in care au fost surprinși și loviți de autovehicul. Accidentul s-a produs in jurul orei 18:30. Potrivit polițiștilor, vinovat…

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Ion Creanga, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski, pe data de 24 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- Cloșca este prima strada din municipiu in care se realizeaza canalizația rețelelor de cabluri in subteran Lucrarile de reabilitare ce se efectueaza pe strada Cloșca din municipiu cuprind, pe langa reparațiile și asfaltarile absolut necesare in aceasta zona a municipiului, și lucrari prin care intreaga…