- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, duminica, victoria PNL in alegerile partiale de la Vicovu de Sus. “Au si avem un primar liberal. Dupa o lunga perioada pesedista, la Vicovu de Sus a castigat un primar liberal, Vasile Iliut, care va face din Vicovu de Sus ceea ce isi doresc cetatenii…

- Candidatul PNL, Mihai Cristian Lazar, si-a adjudecat functia de primar al orasului Simleu Silvaniei, in urma alegerilor partiale de duminica. In varsta de 27 de ani, Cristian Lazar este de profesie avocat. Potrivit datelor provizorii centralizate de Biroul Electoral de Circumscriptie…

- Candidatul UDMR Bordas Eniko a castigat alegerile partiale pentru functia de primar al comunei Ozun, cu peste 60% din voturile persoanelor care s-au prezentat duminica la urne, afirma conducerea UDMR Covasna. Potrivit datelor postate de presedintele organizatiei, Tamas Sandor, pe pagina sa de Facebook,…

- Daniel Sanzaiana, candidatul propus de PNL, a caștigat alegerile locale de astazi, 27 iunie 2021 și va fi noul primar al comunei Meteș. Principalul contracandidat al acestuia a fost Traian Ursaleș, susținut de PSD. Alegerile la Meteș au fost organizate dupa ce fostului primar, Dan Cosmin Opruța, a decadat…

- Daniel Sanziana, candidatul PNL a caștigat alegerile la Meteș – numaratoarea paralela a PNL Candidatul PNL Daniel Sanzaiana a castigat alegerile locale parțiale in comuna Meteș, județul Alba, prin votul exprimat al cetațenilor, devind astfel noul primar. Numaratoare paralela PNL arata ca Daniel Sanzaiana…

- Marius Ioan Cioara, candidatul susținut de PSD a caștigat Primaria comunei Ciuruleasa cu 73% din voturile valabil exprimate. Mariu Ioan Cioara este actualul viceprimar al comunei și a avut ca principal contracandidat pe Cristian Oniciu din partea PNL. Știre in curs de actualizare… The post Candidatul…

- Pe 27 iunie, in doua comune din Valcea se vor organiza alegeri partiale. In ambele situatii, PSD sprijina la fotoliul de primar rude ale fostilor edili demisi pentru ca au fost declarati incompatibili.

- Au transformat primaria intr-o afacere de familie. Dupa ce au fost demiși pentru incompatibilitate, mai mulți primari și-au pus soțiile, copiii ori parinții sa candideze, astfel incat sa poate conduce, in continuare, din umbra, instituția. In plus, dupa demitere, edilii s-au angajat peste noapte consilieri…