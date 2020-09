Primăria dă bani şcolilor pentru măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 Primaria Craiova a alocat bani scolilor din Craiova. Sumele sunt destinate pentru achizitionarea de dezinfectanti, lampi UV, masti, pexiglas. Administratia locala vine in acest fel in intampinarea solicitarilor unitatilor de invatamant din Craiova. Inceperea noului an școlar 2020-2021 in contextul situației epidemiologice actuale, impune masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 prin suplimentarea masurilor de igienizare, a achiziționarii de materiale pentru curațenie și a materialor cu caracter funcțional in cadrul unitaților de invațamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

