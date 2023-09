Primăria Craiova le cere prestatorilor de servicii funerare să ascundă crucile Primaria Craiova face cateva modificari Regulamentului privind gospodarirea orașului, schimba masurile, dar și amenzile contravenționale. Modificarile sunt expuse pe site-ul primariei pentru consultare publica. Solicitarile vin din partea Poliției Locale și primaria intenționaeaza sa le puna in aplicare. Pentru prestatorii de servicii funerare sunt introduse noi reglementari. O prima modificare ii vizeaza pe deținatorii de barci și alte ambarcațiuni care se aventureaza sa vasleasca pe lacurile care aparțin primariei.Aceștia nu vor avea voie sa se plimbe cu barca proprietate personala sau orice… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

