Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Viișoara anunța ca Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat condițiile de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri, ferme mici și pentru cooperare in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Duminica, 15 August, 2021, Casa de Cultura Turda organizeaza serbarea campeneasca din Baile Sarate Turda, serbare ce revine in atenția cetațenilor turdeni cu muzica și voie buna. Serbarea campeneasca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Marti este ultima zi in care fermierii mai pot depune cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, potrivit unui comunicat remis vineri de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Beneficiarii acestui ajutor de stat sunt…

- Ieri, premierul Florin Citu a atras atentia ca transportul cu animale vii se suspenda pe perioada caniculei, anuntand ca va relua cu „celeritate” demersurile necesare pentru a corecta legislatia in domeniu, avand in vedere ca Parlamentul „nu si-a facut treaba” in acest domeniu, potrivit Agerpres. „Am…

- In perioada 02.08 – 10.08.2021, reprezentanții operatorului de salubritate, S.C.Supercom, vor fi prezenți in teren – pe strazile – Liviu Rebreanu, Vasile Lucaci, 1 Decembrie de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fermierii mai pot depune, pana in data de 9 august, cereri pentru sustinerea activitatii din sectorul bovin, in contextul crizei Covid-19, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, subliniind ca este vorba de un sprijin de 225 milioane de euro. „In 9 august, anuntam…

- Primarul general, Ion Ceban, solicita pretorilor sa permita producatorilor locali de roșii, castraveți și piersici sa vanda in strada. „Nu este normal sa se strice producția pe dealuri”, a punctat edilul capitalei, in cadrul ședinței Primariei Chișinau de astazi. „Pentru ca am avut mai multe solicitari,…

- Intr o singura zi, politistii locali au ridicat 5 de autovehicule si au aplicat 78 de sanctiuni contraventionale in valoare de 27.340 lei pentru opriri si stationari neregulamentare, precizeaza Primaria Municipiului Constanta, prin intermediul unui comunicat oficial.Respectarea semnelor de circulatie…