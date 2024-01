Primăria Cavnic: consultanță pentru depunerea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate”, PNRR! Obiectivul proiectului este accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor in Romania cu accent pe colectarea separata, masuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulara. Aocarea financiara acordata prin PNRR pentru dotarea și operaționalizarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere digitalizate pentru colectarea separata de deșeuri menajere) este de 260.130.000 Euro, din care 60.030.000 euro reprezinta alocare financiara suplimentara1 de 30%… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

