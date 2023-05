Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan anunța ca Primaria Capitalei vrea sa acceseze anul acesta doua imprumuturi, de 150 de milioane de lei pentru investitii si 170 de milioane de lei pentru refinantarea unor rate. Prezent la ședinta BVB de vineri, dedicata listarii unei noi emisiuni de obligatiuni a municipiului Bucuresti,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, joi, proiectul initiat de consilierul USR Nicorel Nicorescu privind realizarea unei harti digitale cu informatii despre imobilele aflate in proprietate publica a municipalitatii, conform news.ro.Potrivit comunicatului de presa al USR,…

- In aceasta dimineața, 3 aprilie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice - Sector 5 pun in executare 7 mandate de percheziție domiciliara, precum și mai multe mandate de aducere, in Municipiul București și județele…

- Consiliul General al Capitalei urmeaza sa dezbata in sedinta de joi proiectul care prevede aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Cele 20 de puncte termice deservesc peste 340 de blocuri cu peste 16.300 de apartamente si circa 40.000 de locatari.Valoarea…

- Primarul General a spus intr-o conferința de presa ca este posibil sa se repete situatia din 2016 si 2020, in care dreapta va decide daca va merge cu candidat comun pentru conducerea municipalitatii, a informat news.ro.Primarul Capitalei, Nicusor, Dan a fost intrebat de jurnaliști despre posibilitatea…

- Primaria Alba Iulia vrea sa ia credit bancar de 20 milioane lei. Ce face cu banii imprumutați Primaria Alba Iulia intenționeaza sa contracteze un imprumut de cel mult 20 milioane lei, pentru finanțarea unor investiții locale. Creditul va fi in euro. Proiectul privind aprobarea contractarii acestui imprumut…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al filialei PNL București. Ciucu și-a facut publica aceasta decizie in seara zilei de 28 martie 2023, printr-un mesaj postat pe internet. Ciprian Ciucu precizeaza ca iși menține funcția de primar de sector. De asemenea,…

- "Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele locale se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. Astfel, pentru anul 2024,…