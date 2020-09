La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat in sedinta de astazi, doua proiecte de hotarare prin care Primaria Capitalei va suporta costurile de testare Real Time PCR pentru elevii inscriși in anul școlar 2020-2021 care prezinta simptome de infecție respiratorie acuta, precum si pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din institutiile de invatamant. Primaria Capitalei, prin ASSMB, va derula cel mai amplu program de testare in mediul scolar, unic in tara, care corespunde programelor similare din intreaga Europa: 250.000 de elevi și 24.000 de cadre…