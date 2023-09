Primăria Bucureşti a atribuit contractele pentru lucrările de reabilitarea a 6 loturi de linii de tramvai ”Primaria Municipiului Bucuresti a atribuit contractele pentru lucrarile de reabilitarea a 6 loturi de linii de tramvai din cele 11 pentru care a primit oferte”, anunta, vineri, Primaria Bucuresti. Primarul general Nicusor Dan a precizat ca, in perioada urmatoare, vor intra in modernizare liniile tramvaielor 23 si 27 de pe Bulevardul Marasesti (intre Dimitrie Cantemir si Strada 11 Iunie), linia tramvaiului 36 de pe Bulevardul Chisinau, liniile tramvaielor 36 si 40 pe Bulevardul Basarabia (de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana la capat terminal Republica), liniile 16 si 36 pe Bulevardul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

