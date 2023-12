Parcul de panouri fotovoltaice, considerat cel mai important proiect administratiei locale din Brasov in domeniul producerii de energie verde, va avea o capacitate de 20 MW si se va intinde pe o suprafata de 22 de hectare, in cartierul Stupini. Contractul pentru realizarea acestui parc a fost semnat, anunta, joi, Primaria Brasov. ”Lucrarile vor fi realizate de catre Synergy Construct – in calitate de lider, Else Enerji Anonim Sirketi – tert, Graphein Topo – subcontractant; ZOORK – subcontractant; Eds Electric SRL – subcontractant. Durata de implementare a investitiei este de 120 de zile, din…