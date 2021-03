Primăria Aiud a organizat de 13 ori concurs, fără succes, pentru a găsi un arhitect şef Primaria Aiud din Alba cauta, din nou, un arhitect sef. Potrivit reprezentantilor institutiei, concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere a fost organizat de 13 ori, insa participantii nu au reusit sa obtina punctajul minim. „Pozitia de arhitect sef este printre cele mai importante din cadrul unei primarii. Acesta trebuie sa fie un profesionist implicat in strategia de dezvoltare a localitatii, un excelent cunoscator al municipiului, sa fie la curent cu cele mai recente practici urbane sau sa vegheze asupra dezvoltarii durabile a comunitatii. Aiudul nu are in prezent un arhitect sef.… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

