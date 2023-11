Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, efective de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea deruleaza o acțiune preventiv – reactiva, cu efective marite, in localitatea Slobozia Bradului, in scopul asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica. Principalele obiective ale acțiunii sunt prevenirea…

- In acest moment, efective de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea deruleaza o acțiune preventiv – reactiva, cu efective marite, in localitatea Slobozia Bradului, in scopul asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica. Principalele obiective ale acțiunii sunt prevenirea…

- ȘI TU POȚI DEVENI POLIȚIST! Ieri, 27 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost prezenți la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, organizata de Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Vrancea, la Galeriile de Arta din municipiul Focșani. Polițiștii…

- ȘI TU POȚI DEVENI POLIȚIST! Ieri, 27 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost prezenți la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, organizata de Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Vrancea, la Galeriile de Arta din municipiul Focșani. Polițiștii…

- Siguranța elevilor reprezinta una dintre prioritațile polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, polițiștii desfașurand frecvent activitați pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura antisociala in care sunt implicați elevii. Printre obiectivele urmarite de polițiști se regasește…

- In seara de 23 august a.c., in intervalul orar 18.00 – 21.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au desfașurat o acțiune cu efective marite, pe raza comunelor…

- In acest moment (18.40 – n.r.), polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau desfașoara o acțiune preventiv-reactiva, cu efective marite, pe raza comunelor Homocea…

- In acest moment (18.40 – n.r.), polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau desfașoara o acțiune preventiv-reactiva, cu efective marite, pe raza comunelor Homocea…