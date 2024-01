Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Candești administrația locala a accesat și a obținut fonduri atat pentru modernizarea infrastructurii, cat și pentru sistemul de invațamant. Sunt proiecte aflate acum in faza de implementare, dar intre timp a fost intocmita documentația și pentru alte finanțari care vizeaza, printre altele,…

- Domnul primar, Alexandru – Iosif DAN, a semnat contractele de proiectare și execuție pentru doua proiecte de dezvoltare, cu finanțare extrabugetara. Este vorba despre • ”Creșterea eficienței energetice in cladirea Școala Generala Tritenii de Sus, Com Tritenii de Jos” in valoare de 1.575.369, 87 lei,…

- Dupa 20 de ani la primarie, primarul comunei Faurei, Petrica Bujor, inca nu se declara mulțumit de ritmul in care se mișca lucrurile și considera ca este loc de mai bine. Timp de 3 ani s-a lucrat numai pe partea de documentații și autorizari, in acest ultim mandat, iar anul acesta și-a propus sa intre…

- Primaria Vulcan a scos la licitație proiectul „Inființare sistem de alimentare cu apa și ape uzate in comuna Vulcan”. Obiectul contractului este proiectarea și executarea lurarilor aferente investiției La finalul anului a fost semnat Contractul de finantare nr. 7813, valoarea totala a investitiei este…

- Primarul Eduard Barcau vine pe final de an cu vești bune pentru locuitorii comunei Ocnița, a fost aprobat proiectul pentru extindere rețea gaze naturale in comuna Ocnița, județul Dambovița, in valoare de 2.974.699, 64 prin Programul “Anghel Saligny”. Tot astazi, Consiliul Local Ocnița a fost convocat, …

- Primaria Pitești a emis prima informare privind stadiul dosarelor depuse in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local – la nivelul UAT Pitești, județul Argeș. Municipalitatea pune la dispoziția solicitanților de finanțare inscriși in Programul privind casarea autovehiculelor…

- Incendiu anexa in comuna Alexandru cel Bun, sat Viisoara La ora 18:44, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la o anexa gospodareasca situata in localitatea Viisoara din comuna Alexandru cel Bun. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie…

- Am semnat contractul de finantare pentru extinderea si modernizarea iluminatului public pe 16 strazi din municipiul Bistrita! Proiectul intitulat "Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in municipiul Bistrita, etapa 2.1", cu finantare de la Administratia Fondului de Mediu,…