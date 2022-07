Primar PSD: I-aș băga în pușcărie şi i-aş împuşca pe cei care udă porumbul In plina seceta generata de canicula, perioada in care unii agricultori isi uda culturile agricole, un primar din Gorj spune ca i-ar baga "la puscarie" pe care fac asta. "I-as baga in puscarie, i-as impusca pe cei care uda porumbul si iau dreptul altor oameni la civilizatie. Alte familii nu au apa sa bea de sete", a rabufnit primarul PSD comunei Pestisani, din Gorj, Cosmin Pigui, potrivit radioinfinit.ro. Edilul este foarte suparat pe locuitorii care folosesc apa din retea ca sa-si ude culturile de porumb, spunand ca sunt familii cu copii mici si batrani tintuiti la pat, care au de suferit ca… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile comunei salajene Bobota au anunțat ca seceta agraveaza problemele la nivel local. Lipsa apei distruge tot mai multe culturi agricole, suprafața afectata fiind tot mai mare. Contactat telefonic, primarul comunei Bobota, Dorin Gorgan, ne-a declarat ca nu știe ca o astfel de seceta sa mai…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR) a declarat ca procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara dupa ce in urma cu un an el a depus o plangere penala in care a sesizat o serie de nereguli in organizarea de concursuri de angajare, atat pentru posturi de conducere, cat si pentru posturi…

- Culturile de roșii i-au adus venituri financiare importante lui Laurențiu Malaescu, un producator din Gorj. Romanul și-a extins, recent, solariile pe 1.000 de metri patrați și a inceput sa cultive un anumit soi italian de roșii-gigant. Spre surprinderea tuturor, legumele s-au adaptat excelent in pamantul…

- Toma Cuzin e actor in serialul „Las Fierbinți”, el joaca rolul lui Firicel. Are o cariera de mulți ani in actorie, iar acum a anunțat ca vrea sa investeasca in turism. Pentru Pandurul , ziar din zona Gorjului, primarul și actorul au facut declarații despre posibila investiție din comuna. Toma Cuzin…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Interviurile Digi24.ro ca pana la finalul anului, in Prelungirea Ghencea, șoferii vor putea circula pe doua benzi provizorii pe sens. Edilul spune ca pe porțiunea Ghencea-Raul Doamnei se lucreaza in prezent și va fi gata pana la sfarșitul verii,…

- Actorii Andreea Gramosteanu, Tudor Istodor si Octavian Strunila, Cuzin Toma se vor intalni cu publicul la prima editie a festivalului „Film in sat” ce va avea loc intre 3 si 5 iunie la Pestisani, judetul Gorj, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa repare 60 dintre bulevardele și strazile Capitalei și sa refaca marcaje rutiere pe 180.000 metri patrati. Edilul șef al Capitalei a anunțat ca bugetul alocat strazilor este de 4 ori mai mare decat anul trecut. Nicușor Dan spune ca a vizitat unul dintre…

- Festivalul de arta „Film in sat” debuteaza cu prima editie in perioada 3-5 iunie, in comuna Pestisani, judetul Gorj. Proiectul, organizat de Asociatia Culturala „Cuzin Toma – Daca eu pot, poti si tu”, isi propune sa aduca mai aproape de sufletul omului filmele romanesti, atat de apreciate la marile…