Primar PSD, DEZMĂȚ pe bani publici: Achiziții supraevaluate chiar și de 100 DE ORI In referatul prin care se propunea arestarea preventiva, procurorii DNA au susținut ca achizițiile facute de primaria condusa de Toma erau supraevaluate chiar și de 100 de ori. De exemplu, ”puieții de mesteacan au fost achiziționați in perioada 2009 – 2010 cu prețuri cuprinse intre 1.510 lei/bucata fara TVA și 1.800 de lei/bucata fara TVA, in condițiile in care prețul pe bucata pentru un astfel de produs practicat de comercianții de profil (RNP ROMSILVA) era cuprins intre 12 lei/bucata fara TVA și 48 lei/bucata fara TVA, in funcție de soi, inalțime și circumferința ”. In acest caz, prețul era… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

