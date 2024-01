Stiri pe aceeasi tema

- Un primar liberal va trebui sa raspunda pentru nu mai puțin de 106 fapte de abuz in serviciu. Este vorba de Vasile Andriciuc, primarul comunei Șcheia, care a fost trimis in judecata recent de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava. Tot in fața judecatorilor va ajunge și medicul ...

- Deși recent primarul Ioan Turc a precizat ca Primaria Bistrița va cere fazare, adica o pasuire de la Uniunea Europeana pentru proiectele care nu sunt finalizate pana in 31 decembrie, doar pentru Axa de Transport, ci și pentru alte 5 proiecte, printre care și Linia Verde. Constructorul care are pe mana…

- Ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, au efectuat, marti, perchezitii domiciliare in 16 locatii, de pe raza municipiului Husi, dintre care una la sediul unei institutii publice,…

- Fosta sefa a Sectiei Oncologie de la Spitalul Suceava Anca Ababneh Dumitrovici a fost trimisa in judecata de catre procurori pentru 280 de fapte de luare de mita. Ea ar fi primit de la pacienti bani, dar si miere de albine, cascaval, branza, carne de porc, parfumuri si alte bunuri.

- Un factor poștal din București a fost trimis in judecata pentru ca a furat banii de pensii și i-a jucat la pacanele. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au anuntat vineri, 17 noiembrie, trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui factor postal, pentru delapidare,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au finalizat ancheta in dosarul privind uciderea unei tinere intr un hotel din Mangalia In cauza, principala suspecta Loredana Atanasoaie cercetata in stare de arest preventiv a fost trimisa in judecata Oficial de la procurori Compartimentul…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a emis un nou comunicat de presa, referitor la cazul de trafic de influența in care este implicata judecatoarea de la Judecatoria Suceava. Conform acestui nou comunicat, procurorii Secției de…

- ■ este arondata Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”, cei 71 de copii fiind imparțiți in patru grupe ■ ei ar trebui indrumați de opt educatoare cu specializare in puericultura, dar dosare au fost depuse doar cinci ■ Prin hotarare a CL Roman, „Casa Fluturașilor”, recent modernizata de primarie cu fonduri…