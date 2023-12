Primar din Olt, ucis într-un accident provocat de un șofer beat și drogat Un accident violent, soldat cu cinci persoane ranite și una persoana decedata, a avut loc in seara zilei de Craciun, pe DN 64, in comuna Strejești, Olt. Dupa primele cercetari, polițiștii au stabilit ca unul dintre șoferii implicați in accident, un tanar de 32 de ani, din Slatina, era baut și sub influența substanțelor psihoactive. Autoturismul condus de acesta ar fi lovit in plin o ambulanța privata, care circula din sens opus. Persoana decedata ar fi edilul comunei Gradinari, Olt, care se afla in ambulanța. Polțiștii au explicat ca una dintre persoanele ranite in accident a decedat la spital.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

