Tribunalul Prahova a invalidat, joi, definitiv, mandatul primarului ales al comunei Sotrile, Bogdan Davidescu. Acesta fusese condamnat definitiv in toamna anului trecut la inchisoare cu suspendare pentru pornografie infantila. Davidescu este primar in acesta comuna inca din 2008, candidand pana in aceasta toamna din partea PSD. Conform Agerpres, Davidescu a atacat decizia pronuntata pe fond de Judecatoria Campina, iar Tribunalul Prahova a respins apelul ca nefondat, decizia fiind definitiva. Bogdan Davidescu, primar al comunei Sotrile, a fost condamnat definitiv in noiembrie 2019 de Curtea de…