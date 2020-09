Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Gorj se confrunta cu o situatie inedita, cu doar doua zile inainte de inceperea scolii. "In momentul de fața, nicio școala din Gorj nu este suta la suta pregatita pentru inceperea anului școlar. Am avut o surpriza neplacuta in zona Motru, unde am constatat ca nicio unitate, din cele…

- Poliția Siguranța Școlara va fi inființata in Romania. Despre ce este vorba Ministrul de Interne, Marcel Vela, a semnat marți ordinul de inființare a Poliției Siguranța Școlara care va funcționa in cadrul Poliției Romane. Politia Siguranta Scolara va fi formata dintr-un numar de 270 de politisti organizati…

- Mihai Craiu a explicat in ce condiții apare riscul de infectare cu noul coronavirus, odata cu inceperea noului an școlar. Potrivit medicului, adevaratul pericol incepe din momentul in care o picatura de saliva purtatoare de virus cade pe o suprafața. Acest lucru se intampla in momentul in care o persoana…

- BT și Organizația Salvați Copiii România au lansat o campanie cu scopul de a sprijini copiii defavorizați din România sa își achiziționeze necesarul pentru școala, în contextual pandemiei. Primul pas a fost deja facut. BT a donat peste…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va susține, miercuri, ora 18.00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Declarațiile președintelui vin in contextul in care la Palatul Cotroceni, azi, are loc o ședința cu privire la deschiderea anului școlar.Klaus Iohannis i-a chemat, astazi, la Palatul Cotroceni,…

- Daca ea este o diva, atunci vrea sa lase și ceva ”moștenire”. Bianca Dragușanu, caci despre ea este vorba, nu se lasa și spune ca vrea sa devina profesoara. Blonda este hotarata și susține ca iși va deschide prima ”școala de dive” din Romania.

- Peste 6.500 de elevi, studenți și profesori din 400+ localitați din intreaga țara au participat, in perioada 25 martie –25 iunie 2020, la 100+ webinare susținute de echipa Junior Achievement (JA) Romania, alumni și profesioniști din comunitatea de afaceri,pe diferite categorii: educație antreprenoriala,…

- "Sunt in fata dumneavoastra sa va asigur ca realitatea in care copiii dumneavoastra invata nu mai poate fi ignorata. Oferim sincere scuze pentru ca foarte multi copii din sistemul educational romanesc nu reusesc sa faca fata cerintelor examenelor nationale si ne asumam faptul ca si din cauza noastra,…