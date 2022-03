Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa iși continua ofensiva in mai multe direcții. Eforturile principale sunt concentrate in districtele operaționale Polissya, Siversky, Slobozhansky și Tavriya. Scopul principal al operațiunii este incercuirea și blocarea Kievului, „demilitarizar

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a anunțat joi, la pranz, un consilier al președintelui Volodimir Zelensky. De teama atacurilor in serie, in Kiev și in alte orașe unrainene s-a instalat panica și mii de oameni incearca sa paraseasca zonele sensibile. In acelasi timp, ministrul…

- Ziarul rus independent Novaya Gazeta , la care a lucrat și ziarista Anna Politkovskaya inainte de a fi asasinata pentru anchetele ei, scris ca discursul video in care Putin a anunțat invadarea Ucrainei a fost inregistrat inca de luni, 21 februarie. Publicația rusa a descoperit acest lucru analizand…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut, marti, Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului de la Moscova, permisiunea utilizarii fortei militare in afara Rusiei pentru protejarea regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, a caror independenta a fost recunoscuta.

- Cel mai proeminent opozant rus Aleksei Navalnii a criticat, din inchisoare, decizia lui Vladimir Purin și a susținatorilor sai de recunoaștere a regiunilor separatiste și l-a comparat pe liderul de la Kremlin cu „un bunic care se imbata și enerveaza pe toata lumea cu poveștile sale – doar ca bunicul…

- Doi militari ucraineni au fost uciși in ultimele ore de tirurile lansate de separatiști in estul țarii. Cei din urma acuza la randul lor un atac al Kievului. Ce se intampla acum la Donețk și Luhansk. Emmanuel Macron incearca astazi pentru ultima oara o discuție diplomatica pentru a negocia cu Vladimir…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- Ucraina mobilizeaza capabilitati militare semnificative in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, a acuzat joi Administratia Vladimir Putin, criticand deciziile Statelor Unite si Uniunii Europene de a oferi asistenta Kievului. "Furnizarea de elicoptere, drone si avioane Ucrainei impinge…