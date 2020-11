Prima țară din lume cu zero noi cazuri Covid 19 In vreme ce multe țari din emisfera nordica anunța inchiderea totala sau parțiala, pe fondul unei creșteri alarmante a numarului de imbolnaviri, exista și situații fericite, cum se inregistreaza in Australia, ce raporteaza prima zi cu zero cazuri noi. Explicația ar ține de masurile dure luate și faptul ca se apropie vara. Australia a raportat prima zi fara niciun caz de transmitere locala a noului coronavirus pentru prima data dupa aproape cinci luni, a precizat duminica ministrul Sanatatii, Greg Hunt, citat de Agerpres. Este pentru prima data dupa 9 iunie cand pe teritoriul Australiei nu s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

