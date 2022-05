Stiri pe aceeasi tema

- Restricții de circulație pe timp de noapte au intrat in vigoare in Sri Lanka dupa ce protestatarii furioși au incendiat casele familiei Rajapaksa și ale politicienilor apropiați de puterea politica de la Colombo, in mijlocul unui val de furie uriaș, generat de o criza economica fara precedent, scrie …

- Premierul din Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa și-a depus, luni, demisia, pe fondul celei mai grave crize economice a națiunii insulare de la independența din 1948, care a dus la proteste ample și la lipsuri in randul cetațenilor. „Prim-ministrul a trimis scrisoarea de demisie președintelui”, a declarat…

- Sambata dimineața, srilankezii au ieșit din nou pe strazile din Colombo, la o zi dupa ce președintele a declarat starea de urgența din cauza escaladarii protestelor antiguvernamentale. Protestatarii au fluturat steaguri și au scandat sloganuri in fața biroului președintelui Gotabaya Rajapaksa și a reședinței…

- Mii de protestatari s-au adunat in apropierea cartierului central de afaceri din Colombo, unii dintre ei cerand demisia președintelui Gotabaya Rajapaksa din cauza crizei economice grave din Sri Lanka. Națiunea insulara cu 22 de milioane de locuitori a fost afectata de intreruperi prelungite ale energiei…

- Presedintele srilankez Gotabaya Rajapaksa a invitat luni opozitia sa se alature unui guvern de uniune si sa abordeze criza economica ce se agraveaza, in timp ce manifestatiile care ii cer demisia s-au extins in toata insula, relateaza France Presse.

- Seful DSU, Raed Arafat, a recomandat romanilor sa aiba in case stocurile obisnuite in caz de cutremur sau alte dezastre naturale, spunand ca nu are sens sa „inducem panica”. „La acest moment, stocurile obisnuite pe care noi le-am recomandat alta data pentru dezastre naturale, raman valabile. Pentru…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…