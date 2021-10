Stiri pe aceeasi tema

- Partida CS Hunedoara - FCSB, contand pentru „16-imile” Cupei Romaniei, a capatat o doza nebanuita de dramatism in final. Asta dupa ce gazdele au egalat dupa ce roș-albaștrii au condus cu 3-0. Impinși de la spate de peste 8.000 de spectatori, echipa care vrea sa preia palmaresul Corvinului a izbutit…

- Rezultatele finale din prima etapa a Ligii Campionilor 2021/2022: Star-urile de la PSG n-au putut trece de echipa belgiana Bruges, Manchester City si RB Leipzig au facut spectacol intr-un meci cu noua goluri, iar Serif Tiraspol a castigat in premiera un meci in Liga Campionilor, trecand cu 2-0 de Sahtior…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova debuteaza pe teren propriu in noul sezon competitional din Liga Florilor. Gruparea din Banie va intalni sambata, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta, formatia CS Mioveni, una dintre echipele care au evitat din extremis retrogradarea sezonul precedent, la baraj.…

- Antrenorul echipei de handbal feminin HC Zalau, Gheorghe Tadici, a fost sanctionat de Comisia Centrala de Disciplina a FRH cu opt etape de suspendare si o penalitate sportiva de 1.000 de lei pentru insulte si jigniri la adresa propriilor jucatoare in timpul partidei cu CS Rapid din Cupa Romaniei. "Se…

- CAO 1910 Oradea va susține al treilea joc oficial consecutiv pe teren propriu. Dupa victoriile cu SCM Zalau (1-0), in Cupa Romaniei, și CSM Satu Mare (2-1), in campionatul Ligii a III-a, Seria 10, oradenii primesc vizita tinerei echipe CFR Cluj II.

- SCM Zalau pare sa fi trecut repede peste eliminarea din Cupa Romaniei, avand un debut spectaculos sambata in noul sezon al Ligii a III-a. Echipa pregatita de George Zima și Alexandru Pop a intalnit, in deplasare, Progresul Șomcuta Mare, formație in fața careia s-a impus cu un categoric 8 – 1. Daca in…

- Turul III din Cupa Romaniei este programat in 25 august și conține 26 de meciuri. Singura echipa bihoreana ramasa in competiție este CAO 1910 Oradea care va intalni pe SCM Zalau, joc programat pe Stadionul Iuliu Bodola.