Prima semifinală Eurovision 2018 a fost cenzurată în China Transmisiunea primei semifinale a Eurovision 2018 a fost cenzurata in China, intrucat imaginile cu tatuajele participanților și un dans realizat de doi barbați pe scena sunt considerate „tabu”. Mango TV, serviciul video online ce a transmis spectacolul de miercuri seara, nu l-a aratat pe artistul albanez Eugent Bushpepa, care are tatuaje pe corp. Citește și: Topul pieselor cu cele mai mari șanse de caștig la Eurovision 2018 De asemenea, a fost exclus și dansul romantic realizat de doi barbați in timpul show-ului Irlandei, relateaza BBC News . Totodata, serviciul video a blurat steaguri in culorile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imbracati in tinute elegante, reprezentantii celor 43 de tari participante la Eurovision au defilat prin fata jurnalistilor, fanilor si a tuturor curiosilor care au fost prezenti duminica seara in fata Muzeului de Arta, Arhitectura si Tehnologie din capitala Portugaliei, informeaza TVR, potrivit…

- Anul acesta, tonul muzicii se va da din Lisabona, acolo unde va fi organizata cea de-a 63-a ediție a Eurovision Song Contest. Cei care vor reprezenta Romania sunt cei de la formația The Humans, care au caștigat preselecția muzicala cu piesa “Goodbye”.

- Formatia "The Humans" va reprezenta Romania la Eurovision 2018 care va avea loc la Lisabona. Membrii trupei au fost invitati in platoul emisiunii "Agentia Vip", acolo unde au vorbit despre triumful din finala selectiei nationale Eurovision.

- Trupa "The Humans" va reprezenta Romania la Eurovision 2018, cu piesa "Goodbye". Este alegerea publicului la finalul un show extraordinar, care a avut loc aseara, la Sala Polivalenta din București.

- The Humans au castigat finala Eurovision Romania si vor reprezenta tara noastra la Lisabona, cu piesa “Goodbye”. Formata acum in an, in februarie, trupa a fost alegerea publicului in finala din Romania a concursului Eurovision, iar single-ul “Goodbye” a cucerit audienta de la primele note. Scrisa de…

- Finala Eurovision Romania 2018. Formația „The Humans” a fost aleasa, duminica seara, sa reprezinte Romania in finala care se va organiza la Lisabona, cu melodia „Goodbye”. Feli a fost și ea una dintre cei 15 finaliști, dar a pierdut in fața celor de la „The Humans”. Artista nu s-a suparat ca nu a mers…

- The Humans – Goodbye este melodia care va urca pe scena de la Lisabona, in luna mai. The Humans este o trupa formata din sase membri Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alex Matei (clape), Alex Cismaru (chitara), Cristina Caramarcu (voce). Formatia a fost recent formata, dupa cum au afirmat chiar…