- Cu aceasta ocazie, au fost analizate stadiile demersurilor de descentralizare și intarire a rolului administrației publice locale, un rol important in reducerea birocrației revenind digitalizarii.Șeful Executivului a punctat masurile luate de Guvern in contextul crizei energetice, in scopul protejarii…

- Guvernul a aprobat marți plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze, dupa ce proiectul de Ordonanța de urgența a fost pus in consultare publica saptamana trecuta. ”(1) In perioada aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, preturile la energie electrica si gaze naturale se plafoneaza,…

- Prim Ministrul Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern care vor fi masurile finale pentru Ordonanta de Guvern care a fost subiect de disputa in Coalitie. „Aprobam in sedinta de astazi un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetatenilor si al economiei, astfel incat sa putem contribui…

- Sindicatele din industria metalurgica au pichetat, joi, sediul Ministerului Energiei, solicitand interventia Guvernului pentru a reglementa preturile mari la electricitate si gaze. „Am cerut ministrului Energiei sa reglementeze preturile, pentru ca nu putem functiona in aceste conditii. Pretul energiei…

- Ordonanta de urgenta ce cuprinde masurile pregatite de Guvern in contextul cresterii preturilor la gaze si energie urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare, premierul Nicolae Ciuca solicitand ministrilor responsabili sa finalizeze actul normativ astfel incat pana vineri sa fie pus in dezbatere publica.…

- Prețurile la energie și la gaz au ajuns la un nivel record in Romania conducand la dezbateri aprinse, in absența unor masuri reale care trebuiau și puteau fi adoptate inca de anul trecut de fosta guvernare de dreapta. Conform analizei Comisiei Europene prețurile angro ale energiei electrice au crescut…

- Protejarea populatiei de efectele cresterii preturilor la energie Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul a pregatit de la 1 aprilie noi masuri de protejare a populatiei de efectele cresterii…