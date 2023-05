Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 36 a dezvaluit și prima echipa din Premier League care a cazut in eșalonul secund al fotbalului britanic. Este vorba despre Southampton, echipa care a pierdut sambata pe teren propriu in fața celor de la Fulham, scor 2-0.

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a marcat cu Fulham, scor 2-1, și a ajuns la 34 de goluri in acest sezon de Premier League. Norvegianul a egalat recordul de goluri intr-o singura stagiune de Premier League, deținut de Andy Cole și Alan Shearer. Primul reușea 34 de goluri in…

- Florin Gardoș (34 de ani), fost fundaș central la FCSB sau Southampton, a comentat lupta la titlu in SuperLiga. Campionatul Romaniei propune cea mai interesanta lupta pentru trofeu de la implementarea sistemului play-off/play-out, in 2015. Farul, CFR Cluj și FCSB, primele 3 echipe din SuperLiga, sunt…

- Dupa 2-1 cu Middlesbrough, in etapa a 39-a din Championship, Burnley și-a asigurat promovarea matematica in Premier League, Dupa meci, jucatorii au dat startul petrecerii. Retorgradata la finalul sezonului trecut, Burnley revine in Premier League dupa doar un sezon. Echipa antrenata de belgianul Vincent…

- Tottenham Hotspur s-a desparțit de antrenorul italian Antonio Conte, care si-a reziliat de comun acord contractul cu clubul englez de fotbal. Sosit la clubul londonez in 2021, Conte se afla intr-o postura dificila dupa eliminarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor si dupa ce si-a criticat deschis…

- Victorie in deplasare pentru liderul din Premier League, Arsenal Londra. "Tunarii" pregatiti de Mikel Arteta au obtinut cincea victorie la rand, dupa ce au invins-o, cu scorul de 3-0, pe Fulham, intr-o partida din etapa a 27-a a campionatului englez.

- Liderul Arsenal Londra a reușit o victorie categorica in deplasarea de la Fulham, scor 3-0, in timp ce Manchester City a scos un rezultat de egalitate cu Southampton, 0-0, deși a evoluat cu un om mai puțin.

- Echipa Brentford viseaza in continuare la o calificare in cupele europene, dupa ce a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formatia Fulham, luni seara, in ultimul meci al etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…