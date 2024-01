Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca prezinta, sambata seara, raportul de activitate pentru perioada octombrie 2022 - decembrie 2023.”Experienta la Ministerul Educatiei reprezinta cea mai provocatoare perioada a vietii mele, precum si cea care m-a facut sa inteleg mai bine valoarea muncii in echipa, a criticii constructive…

- Sectia de neonatologie a Maternitatii din Ramnic va fi dotata cu un kit pentru screening si preventie destinat nou-nascutilor, care va fi achizitionat cu fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de peste 200.000 de lei, au anuntat reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Valcea,…

- Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca beneficiaza de dotari de inalta tehnologie, din fonduri europene."Consiliul Judetean Cluj a incheiat contractele pentru achizitionarea a 27 de noi aparaturi si echipamente medicale de ultima generatie. Acestea au fost achizitionate in cadrul proiectului…

- Ministrul Familiei, Natalia Intotero, anunta ca au fost semnate inca 23 de contracte pentru infiintarea de centre de zi cu fonduri din PNRR, acestea urmand sa asigure servicii sociale de sprijin pentru 4.500 de copii. ”Cred cu tarie ca pentru copii este cel mai bine sa creasca alaturi de familiile lor,…

- Ministerul Educației, condus de doamna Ligia Deca, a anunțat alocarea unei sume semnificative de aproximativ 14,5 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru a investi in formarea personalului din mediul preșcolar, spune deputatul PNL, Tudor Polak pe pagina sa de Facebook.…

- ”De astazi, 30 octombrie, ora 12.00, pana la data de 31 decembrie 2023, ora 23.59, se desfasoara prima runda de atragere de fonduri pentru SUBINVESTITIA I2.A-B, Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd, finantata din PNRR. Anuntul a fost facut de ministrul mediului, apelor…

- Ministerul Educației a lansat in consultare publica procedura pentru completarea declarațiilor de interese de catre personalul didactic de predare. Potrivit documentului, profesorii trebuie sa menționeze in aceasta meditațiile, dar și școlile de la care provin elevii pe care ii pregatesc in particular.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, marti, ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se va schimba fata scolilor din Romania si a sustinut ca au fost deja incheiate peste 2.500 de contracte de finantare pentru dotarea a aproape 6.000 de unitati de invatamant si unitati conexe,…