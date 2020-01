Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei va depune plangere in cazul elevei din clasa a XII-a de la un liceu din Buzau care a pozat indecent, cu o arma in maini, in fata Manastirii Ciolanu, deoarece „fapta a fost blasfemiatoare”.

- Separarea de soțul ei, Marius Elisei, pare ca i-a adus numai bine. Dupa ce a dat marea veste, a intrat in lenjerii. Oana Roman s-a pozat fara inhibiții, in pat. Imbracata sumar, fosta prezentatoare de televiziune și-a ”pus toți fanii in cap”. Oana Roman a pozat fara inhibiții, in pat Oana Roman a anunțat…

- Pana in 2020, autoritațile buzoiene spera ca toate stațiile de autobuz din municipiu sa fie modernizate, printr-un proiect cu fonduri europene. Cea dintai stație reabilitata, cea din zona Bisericii „Sfinții Ingeri”, va deveni și cea mai moderna din municipiu. Pentru realizarea acestui deziderat, Primaria…

- Numeroși credincioși din localitatea Vladeni și din imprejurimi au participat, duminica, 3 noiembrie 2019, la slujba de tarnosire a noii biserici și la Sfanta Liturghie, ambele savarșite de catre Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, insoțit de Parintele Vicar Eparhial, Parinți…