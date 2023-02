Prima reacție a lui Orban după scandalul scrisorii pierdute a amantei EXCLUSIV Ludovic Orban și-a facut prima apariție publica dupa ce PUTEREA.RO a publicat scrisoarea pierduta a fostei sale amante. Orban se plimba galant și zambareț cu metroul. Am obținut, in EXCLUSIVITATE, și prima reacție a fostului premier, Ludovic Orban, dupa scandalul scrisorii. Scrisoarea de amor “pierduta” de fosta liberale Cristina Todoran, in care aceasta povesteste cu lux de amanunte o serie de aventuri cu fostul premier Ludovic Orban a facut furori. Atat in mass-media, dar mai ales in mediul politic. Din acest motiv, imediat dupa publicarea respectivei scrisori, realizand impactul dezvaluirilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

