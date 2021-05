Președintele PNL Ludovic Orban a comentat duminica anunțul premierului Florin Cițu de a intra in competiția interna pentru șefia partidului, spunand ca va fi „o competiție frumoasa” care va dovedi ca PNL are oameni puternici. „Salut intrarea in competiție a premierului Florin Cițu. Va fi o competiție de proiecte, care va da posibilitatea membrilor PNL sa aiba de unde alege. Sunt convins ca rezultatul competiției va fi unul pozitiv pentru PNL și pentru Romania”, a declarat Orban dupa anunțul lui Cițu. Avem in fata o competitie frumoasa, o ocazie de a prezenta viziunea, obiectivele fiecaruia dintre…