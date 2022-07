Noul antrenor al echipei FCSB, Nicolae Dica, a susținut, miercuri, prima conferinta de presa de la revenirea la vicecampioana Romaniei. Tehnicianul a vorbit despre ințelegerea cu Gigi Becali, potrivit careia omul de afaceri nu se va implica la echipa in primele 15 etape. „Am convingerea si cuvantul patronului ca nu se vor mai intampla unele lucruri din primul meu mandat. Prima oara am stat un an si jumatate, deci am avut o relatie cat de cat cu patronul. Acum sunt niste lucruri pe care dansul mi le-a promis. Ca sa se tina de promisiune trebuie sa avem noi rezultate. Dar daca nu vor fi rezultate,…