Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) denunța o „campanie mediatica negativa” referitoare la derularea testarii psihologice in cadrul concursurilor de admitere la INM si in magistratura. „Avand in vedere campania mediatica de denigrare a institutiei, derulata in mass media in ultimele zile, prin…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, luni, pronuntarea in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in cazul Daniel Horodniceanu, fostul procuror șef al DNA, actual vicepreședinte CSM. Așadar, ICCJ a amanat luni pronunțarea…

- Instanța suprema a pronunțat luni, 12 februarie 2024, verdictul definitiv in cazul judecatoarei Cristina Coarna, de la Judecatoria Braila, sancționata de Consiliul Superior al Magistraturii cu diminuarea salariului cu 25% pentru un an de zile.La data de 28 iunie 2023, Secția pentru judecatori din cadrul…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desemnat membrii responsabili pe domeniile prioritare de activitate ale Consiliului pentru anul 2024. CSM a stabilit 11 domenii prioritare de activitate și persoanele responsabile, dupa cum urmeaza: Integritatea instituționala - Sergiu Caraman, Ion Guzun;…

- Renumitul judecator clujean, Cristi Danileț, a decis ca este vremea sa se retraga și și-a depus cererea de pensionare. Astfel, in ședința de saptamana viitoare a secției pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), este programata eliberarea din funcție, prin pensionare, a magistratului…

- Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, in varsta de 48 de ani, iese la pensie, conform ordinii de zi a sedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), programate pe 10 ianuarie, informeaza Monitorulcj.ro.Secția pentru judecatori a CSM are pe ordinea de zi din 10 ianuarie cererea de pensionare…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania(UNBR) atrage atenția opiniei publice, Consiliului Superior al Magistraturii, Guvernului și Parlamentului Romaniei asupra faptului ca sistemul judiciar din Romania traverseaza o etapa critica, ce se explica prin acumularea in timp și amplificarea treptata a…

- Consiliul Superior al Magistraturii a luat foc dupa ce in presa au aparut știri conform carora angajații de la CNSC ii numeau pe judecatorii de la Tribunalul Brașov maimuțoi.Judecatorii sunt “maimuțoii de la Tribunalul Brașov”, decizia lor este “o inepție” și “o aberație”, in consecința ”avem de…