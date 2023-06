Prima reacția a lui Putin, după „sabotajul” de la Nova Kahovka. Ce i-a zis lui Erdogan Vladimir Putin a avut prima reacție cu privire la detonarea barajului Nova Kahovka. Informația a fost transmisa prin sursele oficiale media ale Moscovei, simpatizante președintelui rus și Guvernului. Se pare ca Putin i-a spus lui Erdogan ca a fost „un atac barbar”. Totuși, ucrainenii susțin ca rușii sunt cei care au detonat barajul, același lucru fiind susținut și de americani care au precizat ca „cel mai probabil” in spatele atacului asupra barajului din Ucraina sunt rușii, care controlau și centrala hidroelectrica. „Ucraina escaladeaza tensiunile” Discuția despre detonarea barajului ar fi avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

