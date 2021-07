Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal a pronunțat miercuri prima sentința legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de pedeapsa cu închisoarea pe o americanca care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovației, potrivit AFP.Înaintea ședinței, Anna Morgan-Lloyd ajunsese la un acord de…

- Cu sute de susținatori ai lui Donald Trump, Paul Hodgkins, in varsta de 38 de ani, a intrat in sediul Congresului pe 6 ianuarie, cand oficialii aleși au certificat victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale, relateaza HotNews.ro .In fotografiile prezentate, barbat cu parul lung este…

- Pentru prima data în aproape cinci luni, Capitoliul din Washington, sediul Congresului SUA, a fost neprotejat luni de trupele Garzii Naționale, deoarece amenințarea cu violențe din partea grupurilor de extrema dreapta s-a relaxat de la asaltul din 6 ianuarie, potrivit AFP.Misiunea lor…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a anuntat miercuri, intr-o scrisoare adesata Congresului, dupa care AFP scrie ca a obtinut o copie, ca a decis sa sanctioneze mai multe entitati rusesti implicate in acest proiect. Insa compania Nord Stream 2 AG, o filiala a gigantului rus Gazprom cu sediul…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…

